Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов раскритиковал поражение сборной России по футболу в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Словакии.

По словам титулованного певца в команде чувствуется недостаток грамотной тренерской работы.

"У Черчесова замечательное прошлое. Но я посмотрел на игру Словакии и у них чувствуется тренерская сила. А у нас полный расп*рдеж. Наш прекрасный бразилец Фернандес – потенциально хороший игрок, хоть и не выдающийся, теряется в этой команде без помощников. Не может один футболист работать. Бьют куда ни попадя, передачи отвратительные. На фоне словаков у нас была какая-то самодеятельность. Невозможно ничего сделать. Но я бы не говорил про позор, просто низкий класс игры", – цитирует 76-летнего Антонова "РБ Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская команда во 3-м туре квалификации на ЧМ-2022 уступила Словакии со счетом 1:2.

Отметим,что после встречи сети высмеяли курьез с участием игроков сборной России Фернандеса и Джикии.