Сборная Украины записала обращение после вылета с Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу вылетела с чемпионата Европы 2024 года, который проходит на полях Германии, уже на стадии группового этапа. Подопечные Сергея Реброва, который считались одними из главных фаворитов на выход в плей-офф, заняли последнее место в квартете Е.

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После завершения своих выступлений на континентальном первенстве наша команда записала видео с благодарностью всем учасником турнира. Футболисты "сине-желтых" обратились к соперникам на всех языках стран, которые представлены на чемпионате.

"Мы – соперники на поле, но гордимся быть друзьями за его пределами. Спасибо всем, кто остается с Украиной", – завершил ролик Сергей Ребров.

Напомним, в группе Е все четыре команды впервые в истории чемпионатов Европы набрали одинаковое количество очков. В итоге лишней по разнице мячей оказалась Украина и стала первой сборной, которая не смогла выйти в плей-офф, имея четыре пункта, после расширения Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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