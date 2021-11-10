Сборная Украины прилетела в Одессу на матч с болгарами и не захотела тренироваться. Фото

Украинская футбольная сборная продолжает подготовку к двум ближайшим матчам. Вечером во вторник, 9 ноября, подопечные Александра Петракова прилетели в Одессу, где в четверг сыграют товарищескую встречу с болгарами. Несмотря на то, что команда прибыла на место поединка в 18:45, тренерский штаб решил не проводить занятий в этот же вечер. Поэтому вчера украинцы только поужинали и прошли различные восстановительные мероприятия.

Во вторник в первом половине дня сборная еще успела потренироваться в Киеве. Следующий раз футболисты выйдут на газон в среду уже в Одессе. Пока же они разместились в гостинице "Бристоль".

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В среду Александр Петраков и один из игроков проведут пресс-конференцию на стадионе "Черноморец". Начнется она в 17:00. А через полчаса стартует и вечерняя тренировка сборной.

Напомним, матч с Болгарией начнется в четверг, 11 ноября, в 19:30. На следующий день наша команда вернется в столицу, где будет готовиться непосредственно к последнему поединку группового этапа отбора на чемпионат мира-2022. Во вторник, 16 ноября, "сине-желтые" на выезде сразятся со сборной Боснии и Герцеговины в борьбе за второе место в группе.

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