Сборная Украины обыграла Англию в отборе Евро U-21, забив победный гол в последней атаке. Видео

Молодежная сборная Украины добыла фантастическую победу над командой Англии в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2025. Подопечные тренера Унаи Мельгосы в словацком Кошице на последней добавленной минуте вырвали три очка у действующих победителей континентального первенства – 3:2.

Украинцам было тяжело в первые полчаса игры – номинальные гости владели инициативой и лишили соперника мяча. Однако на 31-й минуте "сине-желтые" провели образцовую контратаку, которую точным ударом завершил динамовец Назарий Волошин.

Видео дня

Более того, перед самым свистком на перерыв украинцам удалось удвоить свое преимущество. Полузащитник "Мариуполя" Олег Очеретько к удивлению всех решился на прямой удар со штрафного с острого угла, к чему вратарь англичан оказался не готов – 2:0.

Во втором тайме британцы бросились в атаку и в середине 45-минутки отыграли один мяч. А уже под самый занавес встречи защитник "Вест Хэма" Аарон Кроссуэлл точным ударом головой, казалось, спас свою от поражения.

Однако на 90+4-й минуте подопечные Мельгосы подловили соперника на ошибке в центре поля, разогнали контратаку и нападающий львовского "Руха" Илья Квасница с 13 метров уложил мяч в дальний угол. Таким образом, наша команда одержала победу и возглавила отборочную группу.

Свой следующий матч украинцы проведет 17 ноября, когда сыграют с Люксембургом.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в отборе Евро-2024, забив шикарный гол с 40 метров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Oboz.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!