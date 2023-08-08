Сборная России по пляжному футболу опозорилась в полуфинале Игр стран СНГ

Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Игр стран СНГ, которые проходят в Минске. В полуфинальном поединке трехкратные чемпионы мира 2011, 2013 и 2021 годов уступили команде Ирана.

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В концовке основного времени россияне смогли сравнять счет лишь за 18 секунд до конца встречи (4:4). В экстратайме зрители забитых голов не увидели. В серии пенальти подопечные Михаила Лихачева проиграли иранским футболистам (4:3).

В решающем матче Иран сыграет против Беларуси. Хозяева Игр разгромили в 1/2 финала Оман (0:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в минспорта РФ назвали Игры стран СНГ одним из главных для России стартов в сезоне, став посмешищем в сети. Болельщики высмеяли уровень соревнований, прозванных "альтернативной Олимпиадой", напомнив чиновнику, что накануне сборная России по гандболу выиграла со счетом 76:1.

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