Сборная Бразилии по футболу отказалась от участия в домашнем Кубке Америки – СМИ

Футболисты сборной Бразилии приняли решение не играть на Кубке Америки, который должен пройти с 13 июня по 10 июля. Их возмутило, что турнир внезапно перенесли в их страну.

Как сообщает издание AS, игроки одной из сильнейших сборных Южной Америки считают, что Кубок должен быть отменен из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. По их мнению, проведение четвертого турнира за последние шесть лет является совершенно неуместным в ситуации, когда от COVID-19 в Бразилии умерло уже почти 500 тысяч человек.

Футболисты рассказали о своем разочаровании тренеру национальной команды Тите и потребовали встречи с президентом местной федерации Рожерио Кабокло. Лидеры команды поговорили с чиновником, но это только усугубило ситуацию.

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Конфликт между ними привел к тому, что Кабокло запретил капитану сборной Каземиро общаться с журналистами перед отборочным матчем на ЧМ-2022 против Эквадора. Полузащитник "Реала" хотел рассказать о своем недовольстве представителям СМИ.

Также отмечается, что игроки сборной Бразилии не только сами отказываются выступать на Кубке Америки, но и предлагают футболистам других национальных команд последовать их примеру.

Напомним, что изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Первые лишились статуса принимающей стороны из-за политической ситуации в стране, а вторые – из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии обнаружили новый штамм COVID-19.