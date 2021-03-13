Самая красивая пара мирового футбола объявила о разводе

Легендарный голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс и испанская модель и спортивная журналистка Сара Карбонеро объявили о разводе после 11 лет совместной жизни.

Пара получила титул самой красивой в спортивном мире после случая в 2010 году. Тогда на послематчевой пресс-конференции вратарь сборной Испании страстно поцеловал Сару, работавшую корреспонденткой.

О расставании с бывшим футболистом Сара заявила у себя в Instagram.

"Наша любовь, как и наша пара пойдет разными, но не далекими путями, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это продуманное решение, которое мы принимаем по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда" – написала испанка.

Этот же текст в своем Instagram продублировал и Икер.

У супругов за 11 лет родилось двое детей: Мартин (7 лет) и Лукас (4 года).

За время своей профессиональной карьеры в "Реале" Касильяс провел за команду 16 сезонов, сыграл в 725 матчах, 264 из которых он отстоял на ноль. На его счету три победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Икер также помог сборной Испании выиграть два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира в 2010 году.

В 2015-м Касильяс перешел в "Порту", за который он выступал до апреля 2019 года, пока у него не случился инфаркт миокарда во время одной из тренировок команды. На протяжении последнего года он был членом тренерского штаба португальского клуба.

В августе 2020 года Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.