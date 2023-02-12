Блог | Александр Липенко: "Сам подумай: кем ты приедешь?!" Как легенду "Динамо" уговаривали перейти в киевский клуб

Недавно ко мне обратился молодой парень. В маленькой кафешке на столичной Русановке готовит он крепкий душистый кофе. И вот что он мне сказал: "Как-то вы заглянули в мое кафе с Леонидом Буряком. Сразу узнал его, хотя, к сожалению, в матчах чемпионата СССР никогда его не видел. Мал был тогда…

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Правда, два раза видел его в составе известных игроков киевского "Динамо" в матчах, посвященных его юбилеям. Помню, в первом соперником динамовцев был московский "Спартак", а во втором Буряка поздравляли игроки-ветераны донецкого "Шахтера". Читал на OBOZREVATEL, что Буряка не раз приглашали в Киев, в "Динамо", из Одессы. Но он долго не давал своего согласия. Спросите, пожалуйста, у Леонида Иосифовича, почему он колебался – вдруг откровенно ответит на мой вопрос".

Я много лет знаком с Леонидом Буряком. И прекрасно знаю историю этих переговоров. Мог сам бы о них поведать Андрею. Но решил, что пусть сам Леонид Иосифович об этом расскажет. Уверен, это будет интересно не только Андрею, но и другим поклонникам футбола.

- Саша, ну и любопытные у OBOZREVATEL читатели, да и я сам – один из них. К болельщикам всегда относился и сейчас отношусь с уважением, поэтому, конечно, расскажу обо всем. Вот как все было много лет назад.

Как-то, вернувшись после тренировки домой, я застал там незнакомого молодого человека. Он о чем-то беседовал с моей матерью. Увидев меня, незнакомец заулыбался. "Здравствуй, Леонид, – поздоровался он так, словно знал меня давно, и представился: Я – Андрей Биба". Ну конечно, это Биба! Совсем недавно его фото печатались в газетах и журналах. Это лучший футболист страны 1966 года. Но почему он у нас?

"Ну, дай я посмотрю на тебя как следует", – сказал Биба, поднимаясь. "Ой, - начала было причитать мама, - он у нас такой худенький, аж светится…" "А как вы хотели! – весело воскликнул наш гость. – Он же футболист, как штык должен быть. Верно я говорю?"

Я молчал, ждал, что будет дальше. Неспроста же он приехал из Киева. Биба не заставил ждать себя долго. "Тебя приглашают в киевское "Динамо". Собственно, я за тобой приехал". Я продолжал слушать и молчать. А у самого на сердце тревожно и радостно: в Киев зовут, в "Динамо"! Но ведь нужно будет бросить родной город, "Черноморец", мать и сестер – это невозможно!

Но самое главное, что подумает обо мне тренер – Сергей Иосифович Шапошников. Что я вдруг все брошу и убегу из Одессы? Но, с другой стороны, имею ли я право отказаться от предложения?

Словом, растерялся. "Подумаю", – ответил. Биба всплеснул руками: "Да что там думать!.. Ты понимаешь, о чем речь – тебя приглашает киевское "Динамо"! О такой команде можно только мечтать. Согласен?"

Я пожал плечами: "Сказал, подумаю". "Сказал, сказал… – начал кипятиться Биба. – Ты пойми, иной футболист всю жизнь мечтает попасть в такую команду, а не может. А тебя зовут! Александр Александрович Севидов велел без тебя не возвращаться. Это же понимать надо!..."

Однако я стоял на своем. Биба махнул рукой и больше, пока мы пили чай с вареньем, к этому разговору не возвращался.

Утром я разыскал Шапошникова и все рассказал ему. "Началось, – вздохнул Сергей Иосифович. – Ну и что же ты решил? Хотя, что еще спрашивать: теперь же мы первая лига. А там…"

"Я ничего не решил. Хочу с вами посоветоваться", – говорю я. После этого лицо Шапошникова посветлело: "Я против. И объясню почему. Если парень подает надежды, ему, конечно, не стоит мешать. Если его приглашают в команду выше рангом, где он станет играть еще лучше, грех его силой удерживать у себя. Все это так. Но подумай, Леня, сам: кем ты придешь в киевское "Динамо"? Подающим надежды – не больше. Посмотри, кто в полузащите у "Динамо" – Мунтян, Колотов, Веремеев, Трошкин… Что ни игрок – то ас. И все еще молодые. Кто тебе уступит место? Да никто. Им самим еще играть и играть. В лучшем случае тебя ждет место в дублирующем составе. Так стоит ли бросать ради такой сомнительной перспективы "Черноморец", где Буряк играет в каждом матче и в полную силу? Вот почему я против. Подожди еще немного".

И я отказался. Да и не слишком тянуло меня в Киев.

Прошел еще сезон – настал 1972 год. Летом в Одессу снова приехал Андрей Биба с очередным предложением перейти в "Динамо". Но никакие уговоры и обещания не могли поколебать моего решения. И лишь поздней осенью, когда стало ясно, что "Черноморец" вновь остается в первой лиге, а киевляне в третий раз командировали Бибу в Одессу, я вновь посоветовался с Шапошниковым, и вот что он сказал:

"Ну что же, Леня, тебе девятнадцать лет, пошел двадцатый… Ты уже взрослый, почти окончательно сложившийся игрок. У тебя уже есть имя, хорошие перспективы. Думаю, в "Динамо" тоже понимают, что держать на скамейке тебя нечего. Давай, попытай свое футбольное счастье! Но вот что запомни: если что окажется не так в Киеве, не терзайся – возвращайся домой. Желаю тебе от всей души удачи!"

Так был решен вопрос о моем переезде в Киев. До этого меня уже приглашали в Москву в "Динамо", "Спартак", "Торпедо", в Ленинград в "Зенит". Но об этих командах я и не думал, ведь "Динамо" (Киев) – все же лучшая команда страны.

Уже много лет я живу в Киеве и люблю этот прекрасный город, как и родную Одессу. В своем родном "Динамо" я стал заслуженным мастером спорта, пятикратным чемпионом СССР, четырехкратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. В Киеве я встретил свою очаровательную Жаннулю, здесь родились мои дети Андрей и Оксана.

В "Динамо" моим тренером был великий Валерий Васильевич Лобановский, также я входил в его тренерский штаб в сборной Украины, одно время сам возглавлял "желто-синих". В Киеве у меня много верных друзей.

Саша, ты много лет работал с микрофоном на поле перед матчами "Динамо", и обращаясь к зрителям, утверждал, что без "Динамо" Киев невозможен, как Святой Владимир без креста. Так и есть. А когда я буду на Русановке, обязательно заглянем еще раз в кафешку к Андрею. Познакомишь меня с этим любознательным парнем.