Сабо дал странный совет ''Шахтеру'' с ''учетом ситуации в Украине''

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо посоветовал "Шахтеру" не торговаться во время переговоров с "Арсеналом" по Михаилу Мудрику. По мнению экс-наставника сборной Украины в нашей стране такая ситуация, что нужно быть счастливым любому доходу.

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"Знаете, сейчас, учитывая происходящее на Украине, не очень красиво выглядит, что "Шахтер" торгуется. Дай бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в английской Премьер-лиге совсем другие, чем у нас", – заявил Сабо в интервью "UA-Футбол".

По мнению Йожефа Йожефовича Михаилу будет очень тяжело в новом клубе.

"Ведь в составе "канониров" играют сборники разных стран – в частности, Бразилии, Аргентины. Чтобы не случилось так, как уже бывало с некоторыми нашими ведущими игроками за границей: его купили, а он сидит на скамейке запасных", – отметил Сабо.

Такой совет вызвал недоумение у фанатов.

"Что за логика? То есть в стране беда, легионеры уезжают бесплатно и еще лучшего игрока должны продать за копейки. Сказочный человек", – пишут юзеры.

Ранее СМИ сообщили, что Мудрик стал игроком лондонского "Арсенала" и в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с "канонирами" с зарплатой в 42 тыс. евро в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

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