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Румыны кинули российский футбольный клуб, отказавшись играть с ним за час до матча

Максим Иншаков
Футбол
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4,6 т.
Оцелул Енисей

Футбольный клуб "Енисей" остался без товарищеского матча на сборах в Турции. Команда из Красноярска должна была играть против "Оцелула" из Галаца, выступающего во втором дивизионе чемпионата Румынии.

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За час до назначенного времени представители "Оцелула" сказали, что по просьбе Федерации футбола Румынии не будут проводить встречу с россиянами.

Представители "Енисея" заявили, что будут требовать неустойку 10 000 евро за срыв матча, а директор красноярской команды Алексей Ивахов заявил, что румыны просто испугались.

Румыны кинули российский футбольный клуб, отказавшись играть с ним за час до матча

Как сообщал OBOZREVATEL, подобные случаи с российскими командами регулярно проходят на сборах за границей. Так например 16 января фанаты болгарского футбольного гранда "Левски" устроили акцию протеста. В результате клуб отменил ранее анонсированные матчи с "Краснодаром" и "Спартаком".

Румыны кинули российский футбольный клуб, отказавшись играть с ним за час до матча

Также федерация футбола Венгрии запретила команде второго дивизиона "Тисакечке" играть с клубом из Нижнего Новгорода.

Румыны кинули российский футбольный клуб, отказавшись играть с ним за час до матча

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