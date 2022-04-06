В Берлине и Тбилиси прошли масштабные акции в поддержку Украины. Фото и видео

В среду, 6 апреля, в столице Германии Берлине люди вышли на массовую акцию в поддержку Украины, которая уже 42 дня противостоит полномасштабной агрессии России. Митинг провели перед Бундестагом.

Участники акции требовали ввести эмбарго на российский газ. Также нужно отказаться от нефти и угля из страны-оккупанта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время митинга исполнили гимн Украины и выкрикивали патриотические лозунги. Также активисты принесли с собой плакаты с фотографиями разрушенных украинских городов, жертв российских захватчиков и подписями "геноцид".

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В конце этого мероприятия люди легли на землю, почтив таким образом всех погибших в этой войне.

В столице Грузии Тбилиси люди также вышли поддержать нашу страну. Участники акции собрались под зданием грузинского парламента.

В память о жертвах резни, которую устроили россияне в оккупированных городах, активисты легли на землю и ступени перед парламентом в тех позах, в которых нашли замученных мирных жителей Украины.

Их руки были связаны за спинами, а некоторые люди лежали на земле вместе с велосипедами – как те украинцы, которых расстреляли оккупанты в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Ворзеле под Киевом и других населенных пунктах, которые находились под оккупацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта в столицах многих стран Европы прошли многотысячные митинги в поддержку Украины и осуждающие военное вторжение РФ. Иностранцы вместе с украинцами в унисон скандировали лозунги "Нет войне!", "Украина, мы с тобой", "Слава Украине – Героям слава!" и пели гимн нашего государства.