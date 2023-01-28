''Россия стала лучше!'' Чемпион СССР заявил, что санкции только помогли, вызвав истерику у россиян

Двукратный чемпион СССР по футболу (1965 и 1969) в составе "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что санкции помогли России. В частности все ограничения принесли лишь пользу российскому футболу.

Видео дня

"Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперед, страна!" – сказал бывший вратарь "Спартака" в интервью Metaratings.ru.

Такие слова легенды московского футбола вызвали настоящую истерику у российских болельщиков.

Юзеры интересуются, если призыв к санкциям это статья, то какая же от них польза.

Пользователи не выдерживают очередных популистских лозунгов.

"Из серии "хорошо что в стране у половины людей туалет на улице - чаще на свежем воздухе бывают!" – возмущаются россияне.

Комментаторы отмечают, что складывается полное ощущение, что эти люди учасники какой то религиозной секты.

"Полное отрицание реальности и здравого смысла, а вместо этого лишь пафосные мантры. Хорошо бы, когда в стране совсем станет туго с экономикой, этому первому пенсию отменили", – пишут болельщики.

82-летнему Кавазашвили напоминают, что это Россия напала, а не на нее.

"Кажется дед забыл, что мы там на кого-то напали, бомбим, убиваем. На нас никто не нападал. И санкции могут быть связаны с этим, а не с вредностью запада", – отмечают фанаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!