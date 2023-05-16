Россия показала, сколько 'на самом деле погибло в ВСУ', и опозорилась с фейком. Фотофакт

Российские пропагандисты запустили очередной фейк о потерях Вооруженных сил Украины. В Telegram-каналах оккупанты выложили якобы анонс предстоящих матчей украинской Премьер-лиги, которые "состоятся в память о погибших 300 000 павших украинских героев".

Видео дня

Топорно сделанное короткое видео мгновенно разошлось пророссийскими пабликами. В частности его у себя разместил и Владимир Соловьев, написав, что "сообщение тут же подтерли, но интернет помнит все".

Опровержение у себя в Instagram уже опубликовала Украинская ассоциация футбола.

"Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна "404" придумала примитивный фейк об "УАФ и трех поминальных матчах клубов УПЛ при пустых трибунах", – говорится в сообщении.

На характерные признаки фальшивки обратили внимание и украинские болельщики. Так, в видео используется старая эмблема "Кривбасса", которая была до 2020 года, а также присутствует характерный машинный перевод. "Павшие герои", русские "гении" ИПСО перевели как "палі герої" (правильно будет "полеглі герої").

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