Российскому гроссмейстеру, который 'ужасным способом' довел до смерти чемпиона мира с украинскими корнями, прилетела карма

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) откроет дисциплинарное производство в отношении российского шахматиста Владимира Крамника в связи со смертью Дэниела Народицкого. 29-летний американский гроссмейстер с украинскими корнями 21 октября был найден мертвым.

Все публичные заявления Крамника, сделанные до и после трагической смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого, будут направлены в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине, заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

В обращении Дворкович отметил, что человеческое достоинство и уважение должны оставаться приоритетом в шахматном сообществе: "Дискуссии, выходящие за рамки допустимого, могут превращаться в травлю и личные нападки, что недопустимо в нашем спорте". Глава ФИДЕ подчеркнул, что достижения Крамника "неоспоримы", однако с ними приходит и ответственность "соблюдать принципы честности и уважения".

ФИДЕ пообещала предпринять меры в случаях проявления неуважения, публичных оскорблений или травли среди шахматистов. По словам Дворковича, задача федерации — сохранить шахматы пространством "честности, взаимного уважения и человечности", где эти ценности должны стоять выше любых конфликтов и вражды.

Комментируя трагедию с Народицким, знаменитый норвежский чемпион мира Магнус Карлсен не смог сдержать эмоций, отметив, что лично знал Народицкого много лет: они часто играли онлайн, а также он с удовольствием смотрел его стримы.

По словам норвежца, Народицкий был "великолепным соперником, очень вежливым и доброжелательным человеком". Карлсен вспомнил, что играл с ним даже в особенные моменты жизни — в ночь своей свадьбы и из больничной палаты, ожидая рождения ребёнка.

Говоря о Крамнике, Магнус признал, что у них "были некоторые разногласия" и что он всегда считал, что репутация россиянина "лучше, чем заслужено". По словам чемпиона, сначала он относился с пониманием к борьбе Крамника против читерства, но со временем всё "перевернулось".

Особенно Карлсен осудил нападки Крамника на Народицкого: "Он атаковал Даниэля ужасным способом. Никто не считал, что Народицкий жульничает. И видеть, как всё это на него влияло, было тяжело. Ещё задолго до трагедии было видно, что он находится в плохом состоянии. Это был ужасный способ обращаться с человеком".

Карлсен добавил, что не будет строить догадки о последних днях Народицкого, но подчеркнул, что трагедия стала "огромной потерей для всего шахматного сообщества". По его словам, Народицкий был не только выдающимся игроком, но и "человеком, которого любили все, кто его знал".

