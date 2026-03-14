Российский футболист убил в Москве предпринимательницу

20-летний футболист "Урала" Даниил Секач задержан в Москве по подозрению в убийстве 48-летней предпринимательницы. По данным Telegram-каналов SHOT и Baza, преступление произошло в квартире на Строгинском бульваре.

Подозреваемого задержали в гостинице на Звенигородском шоссе примерно в 14 километрах от места происшествия. По предварительной информации, он мог действовать по указанию телефонных мошенников.

Тело женщины обнаружили в квартире с множественными травмами, характерными для насильственной смерти. Рядом находился сейф, вскрытый болгаркой.

Следствие установило, что 16-летняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников. Они представились сотрудниками полиции и убедили девушку открыть дверь якобы для проведения розыскных мероприятий. После проникновения в квартиру мужчина вскрыл сейф, а девушку отправил на улицу. Он приказал дождаться мать и не пускать ее в квартиру.

Девушка рассказала о случившемся матери, после чего они вместе вернулись домой. Когда они вошли в квартиру, мужчина напал на женщину, избил ее и несколько раз ударил ножом. После нападения он забрал деньги и скрылся. По данным источника, были похищены несколько тысяч долларов и монеты из драгоценных металлов.

Погибшая 48-летняя Екатерина занималась коллекционированием монет времен Екатерины II. Семья собирала средства на покупку новой недвижимости.

Секач является воспитанником академии "Локомотива". Позднее он выступал за молодежную команду "Ростова", а в январе 2025 года присоединился к екатеринбургскому "Уралу", где играл за вторую команду.

