Российский футболист демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины и против войны. Видео

Российский футболист Владислав Левин отказался поддержать акцию в честь Украины и ее защитников в войне с Россией. 27-летний полузащитник демонстративно не присоединился к перфомансу во время матча чемпионата Чехия между "Спартой" и "Словацко".

Перед началом встречи весь стадион почтил минутой молчания память жертв вторжения армии России в Украину и устроил стоячие овации для нашей страны. В это время хавбек "Словацко" Левин вместо аплодисментов держал руки за спиной, оказавшись единственным футболистом, который бойкотировал проукраинскую акцию.

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Ukraina została bestialsko zaatakowana przez Rosjan. Tradycją jest, że przed każdym meczem na Letnej, ukraiński naród wspierany jest brawami. Nie inaczej było wczoraj. Wyłamał się tylko jeden piłkarz. Rosyjski pomocnik Slovácko, Vladislav Levin #8 doigrał się. pic.twitter.com/EWISufikhh — Fotbalový Ráj (@fotbalovyraj) April 18, 2022

Интересно, что на 43-й минуте игры россиянина в буквальном смысле настигла карма. В совершенно безобидной ситуации он поскользнулся, потерял мяч перед своей штрафной и позволил игроку "Спарты" забить победный гол.

"Он повел себя непрофессионально. Его действия показали, что команда не имеет для него первостепенного значения. Он не может так себя вести", – прокомментировал тренер "Словацко" Мартин Сведик.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал единственного российского футболиста, который выступил против войны в нашей стране.