newspaper

Российский футболист демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины и против войны. Видео

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
20,8 т.
Российский футболист демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины и против войны. Видео

Российский футболист Владислав Левин отказался поддержать акцию в честь Украины и ее защитников в войне с Россией. 27-летний полузащитник демонстративно не присоединился к перфомансу во время матча чемпионата Чехия между "Спартой" и "Словацко".

Перед началом встречи весь стадион почтил минутой молчания память жертв вторжения армии России в Украину и устроил стоячие овации для нашей страны. В это время хавбек "Словацко" Левин вместо аплодисментов держал руки за спиной, оказавшись единственным футболистом, который бойкотировал проукраинскую акцию.

Акция в поддержку Украины на матче "Спарта" – "Словацко".
Видео дня
Левин (№8) отказался от аплодисментов.

Интересно, что на 43-й минуте игры россиянина в буквальном смысле настигла карма. В совершенно безобидной ситуации он поскользнулся, потерял мяч перед своей штрафной и позволил игроку "Спарты" забить победный гол.

"Он повел себя непрофессионально. Его действия показали, что команда не имеет для него первостепенного значения. Он не может так себя вести", – прокомментировал тренер "Словацко" Мартин Сведик.

Владислав Левин допустил грубую ошибку.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал единственного российского футболиста, который выступил против войны в нашей стране.

Война в Украине 2022Вторжение России в Украинуstopwar