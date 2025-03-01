Российские оккупанты ударили по базе клуба УПЛ где находились футболисты. Фото

Российская воздушная атака атака повредила учебно-тренировочную базу "Черноморца" в Совиньоне. Здание и прилегающая территория получили разрушения в результате очередного удара беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по Одесской области в ночь на 1 марта.

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В бассейне выбило окна, пострадало административное здание, осколки стекла разбросало по территории спортивно-восстановительного комплекса.

Повреждены автомобили сотрудников и представителей клуба.

Удар пришелся на вечер заезда команды перед матчем 19-го тура Премьер-лиги Украины (УПЛ) против "Левого берега". В ближайшее время будет проведена оценка ущерба.

К счастью, никто из игроков, тренеров и персонала не пострадал. Большинство футболистов и тренеров остались ночевать на базе. Все легионеры также находятся в команде.

Клуб поблагодарил болельщиков за поддержку в соцсетях, а также тех фанатов, которые с оружием в руках защищают страну.

"Идет четвертый год войны, поведение бешеного соседа давно не удивляет. Но даже, когда ты вроде бы готов ко всему, все равно трудно воспринимать, что взорваться может в любой момент в любом месте", – говорится на странице "Черноморца" в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 28 февраля, атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно типа Shahed-136. В результате вражеского удара погиб человек, есть также пострадавший.

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