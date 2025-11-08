Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Бывший футболист и тренер Михаил Толстяк погиб, защищая Украину от российских захватчиков. 30-летний военный разведчик из штурмового батальона погиб 29 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Грековка Сватовского района Луганской области, сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины.

Михаил Аркадьевич родился в городе Нетешин Хмельницкой области. С юных лет занимался футболом, был воспитанником местной детско-юношеской спортивной школы.

Позже обучался во Львовском училище физической культуры, где выступал за команду "ЛФКС-Карпаты" в ДЮФЛ Украины.

За четыре сезона он провел 60 матчей и забил шесть голов, входя в число перспективных игроков своего поколения.

После окончания спортивного интерната Толстяк поступил в Кременецкую гуманитарно-педагогическую академию имени Тараса Шевченко. Там он продолжил футбольную карьеру, играя на позиции атакующего полузащитника за "Буревесник" (Кременец) в областных турнирах и студенческом чемпионате Украины.

Позже выступал также за "Энергетик" (Нетешин), "Ютландию" (Ирпень) и несколько польских клубов, среди которых Blekitni II, Drawa Drawsko, Vineta Wolin, Mewa Resko и Gryf Kamien.

До полномасштабного вторжения России Михаил работал тренером в хмельницком клубе "Новатор".

После начала войны он добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины, где служил оператором-разведчиком.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта бывший футболист "Десны" (Чернигов) и ФК "Черкассы" Алексей Шубин погиб на войне с российскими оккупантами. 49-летний Алексей служил главным сержантом разведки Национальной гвардии Украины.

