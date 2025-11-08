УкраїнськаУКР
русскийРУС

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
5,0 т.
Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Бывший футболист и тренер Михаил Толстяк погиб, защищая Украину от российских захватчиков. 30-летний военный разведчик из штурмового батальона погиб 29 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Грековка Сватовского района Луганской области, сообщает Ассоциация футбола Тернопольщины.

Видео дня
Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Михаил Аркадьевич родился в городе Нетешин Хмельницкой области. С юных лет занимался футболом, был воспитанником местной детско-юношеской спортивной школы.

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Позже обучался во Львовском училище физической культуры, где выступал за команду "ЛФКС-Карпаты" в ДЮФЛ Украины.

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

За четыре сезона он провел 60 матчей и забил шесть голов, входя в число перспективных игроков своего поколения.

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

После окончания спортивного интерната Толстяк поступил в Кременецкую гуманитарно-педагогическую академию имени Тараса Шевченко. Там он продолжил футбольную карьеру, играя на позиции атакующего полузащитника за "Буревесник" (Кременец) в областных турнирах и студенческом чемпионате Украины.

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Позже выступал также за "Энергетик" (Нетешин), "Ютландию" (Ирпень) и несколько польских клубов, среди которых Blekitni II, Drawa Drawsko, Vineta Wolin, Mewa Resko и Gryf Kamien.

До полномасштабного вторжения России Михаил работал тренером в хмельницком клубе "Новатор".

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

После начала войны он добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины, где служил оператором-разведчиком.

Российские оккупанты убили украинского футболиста и тренера

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта бывший футболист "Десны" (Чернигов) и ФК "Черкассы" Алексей Шубин погиб на войне с российскими оккупантами. 49-летний Алексей служил главным сержантом разведки Национальной гвардии Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!