Роналду в МЮ бьет рекорды 'засухи', Ярмоленко и Миколенко остались вне игры. Видео

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продлил сразу две свои печальные серии в матче английской футбольной Премьер-лиги с "Бернли". В игре с худшей командой АПЛ португалец вышел на замену на 68-й минуте вместо уругвайца Эдинсона Кавани и не смог помочь команде победить – 1:1.

Таким образом, 37-летний Роналду не может забить в пяти матчах за клуб подряд. Последний раз подобное с ним случалось в 2010 году во время выступления в "Реале". Также ему не удается отличиться голом в 10 последних выходах на замену в Англии: предыдущий раз он огорчал соперников, появляясь с "лавки", еще в декабре 2006-го.

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Сама встреча в Бернли завершилась для МЮ недобором очков. В первом тайме Поль Погба вывел гостей вперед, но вскоре после перерыва Джей Родригес восстановил равновесие. Смотрите самые интересные моменты игры.

Осечкой "Красных дьяволов" сразу же воспользовался "Вест Хэм". Команда Андрея Ярмоленко победила "Уотфорд" (1:0) без помощи украинца, который остался в запасе, и вышла на четвертое место, подвинув МЮ.

А "Эвертон" Виталия Миколенко уступил на выезде "Ньюкаслу" (1:3) – конкуренту в борьбе за выживание. Бывший защитник "Динамо" не попал в заявку на матч.

Команда украинца осталась на 16-й позиции, но клуб из Ньюкасла приблизился уже на расстояние одного очка.

В среду, 9 февраля, "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко примет "Брентфорд", который недавно подписал контракт с датчанином Кристианом Эриксеном. Полузащитник возвращается в игру после остановки сердца на Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду в Instagram первым в мире пересек рубеж в 400 миллионов подписчиков.