Рекордсмен "Шахтера" забил гол десятилетия в России. Видео

Гол Луиса Адриано признан лучшим в чемпионатах России за последние 10 лет. Лучший голеадор в истории донецкого "Шахтера", забивший 128 голов в 266 матчах в составе "горняков", отметился фантастическим ударом за "Спартак" в матче против "Зенита".

В той игре ноября 2017 года московские футболисты смогли организовать отличную комбинацию и после паса пяткой вывести бразильца на ударную позицию. Атаку Адриано завершил точным выстрелом под штангу. Поединок закончился победой "Спартака" 3:1.

Голосование проходило среди болельщиков. С декабря по май на победу претендовали 135 голов в разных категориях, а свой выбор сделали более 300 000 человек.

"Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я помню, что это была очень красивая комбинация, ну и достойное завершение. Я очень скучаю по игре за "Спартак", желаю, чтобы у болельщиков и команды было много побед и титулов!" – заявил бразильский футболист в интервью "СЭ".

Сейчас Луис Адриано выступает в "Палмейрасе". В московский "Спартак" перешел в январе 2017 года. До этого бразилец выступал в "Милане" летом 2015 года.

Во время своего выступления в Украине, кроме рекорда в "Шахтере", Адриано отметился и скандальным поступком. 20 ноября 2012 года нападающий забил позорный гол в ворота "Норшелланна" в Лиге чемпионов, нарушив правила Fair Play (честной игры).