Побит рекорд Дарио Срны

Максим Иншаков Футбол 23:03, 27.03.2021 Обновлено: 23:04, 27.03.2021

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, выйдя в старте на матч квалификации чемпионата мира по футболу-2022, побил рекорд экс-игрока "Шахтера" Дарио Срны по количеству матчей за национальную команду.

На счету 35-летнего хавбека "Реала" теперь 135 поединков. На счету Модрича 16 голов за Хорватию, в составе которой он дебютировал в 2006 году.

Модрич побил рекорд Срны
Федерация футбола Хорватии

38-летний Срна в составе "клетчатых" дебютировал в ноябре 2002 года в товарищеском матче против сборной Румынии. Всего провел 134 игры, забив 22 гола.

26 июня 2016 года, после вылета сборной Хорватии с чемпионата Европы 2016 года Дарио принял решение о завершении карьеры в сборной

С июня 2020-го назначен на должность директора по футболу в донецком "Шахтере".

Срна провел 15 сезонов в составе "Шахтера", сыграв 536 матчей, установив при этом рекорд клуба. Дарио забил 49 голов и завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

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