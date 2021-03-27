Побито рекорд Даріо Срни

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч, вийшовши в старті на матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу-2022, побив рекорд ексгравця "Шахтаря" Даріо Срни за кількістю матчів за національну команду.

На рахунку 35-річного хавбека "Реала" тепер 135 поєдинків. На рахунку Модріча 16 голів за Хорватію, в складі якої він дебютував в 2006 році.

Модріч побив рекорд Срни Федерація футболу Хорватії

38-річний Срна в складі "картатих" дебютував в листопаді 2002 року в товариському матчі проти збірної Румунії. Всього провів 134 гри, забивши 22 голи.

26 червня 2016 року, після вильоту збірної Хорватії з чемпіонату Європи 2016 року Даріо прийняв рішення про завершення кар'єри в збірній

З червня 2020-го призначений на посаду директора з футболу в донецькому "Шахтарі".

Срна провів 15 сезонів у складі "Шахтаря", зігравши 536 матчів, встановивши при цьому рекорд клубу. Даріо забив 49 голів і завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських титулiв, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.