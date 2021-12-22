Ребров посочувствовал Шевченко по поводу его работы в 'Дженоа'

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Ребров поделился своими мыслями о работе Андрея Шевченко на посту наставника итальянской "Дженоа". 47-летний специалист поддержал экс-партнера по выступлениям за "Динамо" и сборную Украины и пожелал ему удачи.

Фрагмент интервью Реброва появился на Telegram-канале "Бомбардир". Украинский "коуч" рассуждал о проблемах коллеги, сидя на стуле на газоне стадиона в ОАЭ.

"Андрей Николаевич сейчас работает в "Дженоа" потому, что отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаем в этой стране, и, что важно для тренера, сделал хорошую карьеру в национальной сборной. Поэтому в него поверили. Плюс он хорошо говорит на итальянском.

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Я посмотрел пару матчей "Дженоа" и посочувствовал Андрею Николаевичу. Сейчас сложный период для него. Я пожелал ему удачи, но понимаю, что будет очень непросто", – оценивает ситуацию Сергей.

"Главное, чтобы руководители клуба, которые все это видят, дотянули до того периода, когда можно будет усилить команду. Ведь сейчас сложно что-то слепить и наладить какую-то модель игры, поскольку он играет почти все матчи с лидерами.

Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем. Как по мне, сейчас "Дженоа" не хватает качественных футболистов", – вынес вердикт уроженец Горловки.

Напомним, после ухода Шевы из сборной Украины в августе на его пост сватали Реброва, однако тот остался в Эмиратах.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной России пришел на место Реброва в Венгрии.

Накануне "Барселона" не обыграла "Севилью" в матче с глупым удалением и голом экс-"металлиста".