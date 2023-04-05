''Реал'' забил 4 гола ''Барселоне'' и выбил ее из Кубка Испании

Мадридский "Реал" добыл разгромную победу над каталонской "Барселоной" в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании, в 40-й раз выйдя в финал этого турнира. После поражения в первой игре 0:1, столичный клуб закатил четыре безответных гола на "Камп Ноу". Последний раз 4 гола, "Реал" в гостях забивал "Барселоне" в 1963 году.

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Главным творцом победы "сливочных" стал Карим Бензема. Француз провел блестящий матч, оформив хет-трик.

После достаточно равного начала, гости постепенно перехватили территориальную инициативу, которую превратил в голевую Винисиус Жуниор. На последних минутах первого тайма Родриго перехватил пас в центральном круге, отдал его на Жуниора, форвард сборной Бразилии пробежал половину поля, обыгрался с Бензема и отправил мяч в сетку.

Второй тайм превратился в перфоманс Бензема. Лидер французской сборной просто уничтожил защиту хозяев.

В финале "Реал" сыграет против "Осасуны". Решающий поединок запланирован на 6 мая.

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