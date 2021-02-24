"Реал" отправит Лунина в очередную аренду. СМИ назвали условие

Мадридский "Реал" отдаст в аренду украинского вратаря Андрея Лунина летом если подпишет вратаря "Леванте" Дани Карденаса, к которому проявляет интерес, сообщает La Razon.

По информации местных СМИ, в голкипере сборной Украины заинтересованы "Эйбар" и "Гранада". Клубы следят за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летний украинец в прошлом году провел единственный официальный матч за "Реал". Наш соотечественник пропустил два гола в 1/16 финала Кубка Короля, а мадридцы сенсационно проиграли "Алькояно" и вылетели из турнира.

В октябре позапрошлого года Андрей Лунин провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

15 декабря прошлого года Андрей став первым голкипером в истории "Реала" по количеству проведенного времени в клубе без дебюта.

19 января появилась информация, что Лунина могут отдать в аренду в "Хетафе".