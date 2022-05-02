'Реал' – 'Манчестер Сити': где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" в среду, 4 мая, проведут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. После поражения на выезде 4:3 испанская команда примет соперника на своем поле.

Встреча состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в прямой трансляции на стримминговой платформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

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Также трансляцию из Мадрида запланировали в своей эфирной сетке российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Отметим, что эксперты считают фаворитом англичан. Ставки на их победу в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,00.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,20.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает возможность допустить донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в групповую стадию Лиги чемпионов.