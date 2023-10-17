Расстрел шведских болельщиков террористом в Брюсселе: где убийца, как защищали фанатов и кто прервал матч отбора на Евро

16 октября перед отборочным матчем Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции Брюссель всколыхнули страшные убийства, а жертвами террориста ИГИЛ стали два скандинавских фаната. В итоге поединок на арене "Король Бодуэн" был остановлен после первого тайма, а шведские болельщики в целях безопасности просидели на трибунах более пяти часов.

OBOZ.UA собрал всю информацию о трагедии, которая унесла жизни невинных людей и омрачила футбольный праздник.

СТРЕЛЬБА НА УЛИЦЕ. Вечером в понедельник, 16 октября, приблизительно за полтора часа до матча между Бельгией и Швецией в отборе к чемпионату Европы-2024 в Брюсселе террорист "Исламского государства" (ИГИЛ) открыл стрельбу по людям, которые были одеты в футболки скандинавской сборной. Трагедия произошла в пяти километрах от стадиона "Король Бодуэн", где проходила игра.

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По информации HLN, преступник в оранжевой куртке приехал на скутере и сначала выстрелил в автомобиль такси, в котором находились два человека, включая водителя. А затем нападавший погнался за людьми, которые пытались укрыться в соседнем здании, и там расстрелял еще одну жертву. Предварительно, он был вооружен автоматом Калашникова.

Шведские болельщики, которые осматривали достопримечательности и отдыхали перед матчем, погибли на месте. Таксист был ранен, но он выжил. По словам очевидцам, перед тем, как начать стрелять по людям, террорист в оранжевой куртке выкрикивал религиозные лозунги, после убийства крикнул "Аллах Акбар" и крылся на своем скутере.

Позже в сети появилось видеообращение преступника, который заявил, что является членом ИГИЛ и своими действиями хочет "отомстить за мусульман, убитых Израилем при поддержке Европы". Хотя в федеральной прокуратуре Бельгии сначала заявляли, что именно "шведское гражданство жертв упоминается как вероятная мотивация этого поступка".

УБИЙЦА ИЗ ТУНИСА. Вскоре стало известно, что террориста идентифицировали. Им является 45-летний уроженец Туниса Абдесалем, который приехал в Брюссель в статусе беженца в ноябре 2019 года. Однако через год ему отказали в предоставлении убежища, и будущий убийца исчез с радаров.

Как сообщал ресурс sudinfo.be, терорист был известен полиции, в частности, из-за торговли людьми. А из Туниса якобы сообщалось о его радикальных настроениях и желании нападавшего присоединиться к джихаду.

В марте 2021 года Абдесалем получил приказ покинуть территорию Бельгии, но каким-то образом продолжал незаконно жить в стране более двух лет. А 16 октября совершил двойное убийство. В его доме правоохранители быстро провели обыск, однако самого хозяина еще долго ловили по улицам бельгийской столицы. И только ранним утром сообщили, что убийца нейтрализован властями в Схарбеке.

По информации местных СМИ, террорист был ранен в туловище после перестрелки с полицией возле здания, где проживал Абдесалем. Еще живого, его увезли на машине скорой помощи в больницу, по дороге дважды реанимировали, однако он все-таки умер, что подтвердили в федеральной прокуратуре.

БЕЗ ФУТБОЛА. Матч отбора к Евро-2024 начался на "Бодуэне" в 20:45 по местному времени – через полтора часа после начала стрельбы на улицах Брюсселя. Местные власти не стали в срочном порядке отменять поединок, но усилили меры безопасности вокруг стадиона и на самой арене.

Однако в перерыве футболисты сборной Швеции узнали о произошедшей трагедии и отказались продолжать встречу. А на момент остановки на табло горело 1:1.

"Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать. Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. Что за чертов мир, в котором мы живем?", – отреагировал главный тренер шведов Янне Андерссон.

"Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились. И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится", – добавил наставник.

Капитан Швеции Виктор Линделеф заявил, что это он инициировал остановку матча: "Как капитан я взял на себя инициативу. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру. Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета".

СТАДИОН ПОД ОХРАНОЙ. Болельщикам, присутствовавшим на стадионе "Короля Бодуэна", было приказано оставаться на трибунах до тех пор, пока около 23:30 по местному времени не начнется эвакуация. Некоторые начали паниковать, плакать и даже попробовали самостоятельно покинуть арену.

"Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится", – отреагировал председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт.

Однако, видимо, в связи с тем, что преступника никак не могли задержать, а также не було уверенности, что это не террористическая ячейка, последние шведские болельщики смогли покинуть арену только около 4:00 утра под конвоем полиции. Полицейское наблюдение также было усилено перед гостиницами болельщиков.

"В чрезвычайно напряженной ситуации сотрудничество между болельщиками, федерациями и властями было очень хорошим. Всего за вечер и ночь помощь получили около 400 шведов", — рассказал руководитель службы безопасности Шведского футбольного союза Мартин Фредман.

Что касается сборной Швеции, то футболисты и тренерский штаб приняли решение незамедлительно вернуться домой. Команду под конвоем полиции отправили в аэропорт. Поэтому в ближайшее время поединок с Бельгией доигран не будет.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону в связи с нападением "на шведских граждан", как и практически все топ-политики Европы, призвавшие вместе бороться с терроризмом.

"Хладнокровное нападение в сердце нашей страны. Исламистский террор наносит новый удар. Это отвратительно. Сил родным пострадавших и мужества всем нашим службам безопасности", – написала фламандский министр юстиции Зухал Демир.

А Франция со своей стороны усилила контроль на границе с Бельгией, в которой были отменены ряд рейсов, а также усилены меры безопасности. Особое внимание уделяют безопасности учебных заведений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Брюсселе террорист ИГИЛ застрелил двух граждан Швеции: перед этим он выкрикивал религиозные лозунги.

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