Друзья, ваш OBOZREVATEL снова о футболе. В 31-м чемпионате Украины отечественная Премьер-лига планирует расширить количество команд-участниц до 16-ти. Такое количество клубов в нашем главном футбольном турнире было 15 раз. Пополнят лигу сильнейших представители первой лиги, финиш чемпионата в которой намечен на 11 июня 2021 года.

В лиге принимают участие 16 команд: "Авангард" (Краматорск), "Агробизнес" (Волочиск), "Альянс" (Липовая Долина), "Верес" (Ровно), "Волынь" (Луцк), "ВПК-Агро" (Магдалиновка), "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), "Кремень" (Кременчуг), "Кристалл" (Херсон), "Металлист-1925" (Харьков), "Николаев", "Нива" (Тернополь), "Оболонь-Бровар" (Киев), "Полесье" (Житомир), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Черноморец" (Одесса). Вернуться в Премьер-лигу полны желания клубы, которые играли в элитном дивизионе не один сезон: "Черноморец", "Металлист-1925", "Оболонь-Бровар", "Волынь", "Верес" и т.д.

Пройти турнирный путь в чемпионате без поражений, согласитесь, дело нелегкое. В главном турнире нашей страны это пока удавалось только двум клубам: киевскому "Динамо" три раза (в сезонах 1999/2000, 2006/2007, 2014/2015 гг.), "Шахтеру" однажды (в сезоне 2001/2002). В нынешнем сезоне пока без поражений идут "горняки", но при этом уступают динамовцам одно очко в турнирной таблице.

Если не вмешается коронавирус, борьба за Кубок Украины, которым владеют киевские динамовцы, продолжится уже в 2021 году четвертьфинальными матчами, которые запланированы на 3 марта. Полуфиналы пройдут 21 апреля, а финальный поединок – 12 мая в Тернополе.

От 4-х до 24-х

В финальном турнире чемпионате Европы, который, надеемся, пройдет летом 2021 года, выступят 24 национальные сборные. Такое количество претендентов на медали было впервые на Евро-2016, победителем которого стала сборная Португалии.

Количество участников финального турнира было разное. В первых пяти (Франция-1960, Испания-1964, Италия-1968, Бельгия-1972, Югославия-1976) спор вели четыре сборные, в следующих четырех (Италия-1980, Франция-1984, ФРГ-1988, Швеция-1992) за медали вели борьбу уже восемь команд. Ну а пять еврочемпионатов (Англия-1996, Бельгия/Нидерланды-2000, Португалия-2004, Австрия/Швейцария-2008, Украина/Польша-2012) уже принимали на своих стадионах 16 финалистов.

Напомним, что в одной группе со сборной Украины на предстоящем Евро-2020 сыграют команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первый матч подопечные Андрея Шеввченко сыграют со сборной Нидерландов (13 июня), второй – с Северной Македонией (17 июня) и в заключительном поединке на групповом этапе сразятся с Австрией (21 июня).

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