Расплакался, заговорив про Украину. Бразильский футболист забил спасительный гол на последней секунде. Видео

Бразильский нападающий Фабрицио Родригеш да Силва Феррейра, более известный как просто Билл, права на которого принадлежат "Днепру-1", забил дебютный гол за "Спорт Ресифи". 22-летний футболист ушел в аренду в Бразилию после начала войны в Украине, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

В финале Кубка Нордесте, который является одним из самых важных футбольных турниров страны, Билл сравнял счет, забив на последних секундах матча против "Форталезы".

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При счете 0:1 бразильский игрок "Днепра-1" смог эффектно сыграть в чужой штрафной, опередив оппонентов и головой отправив мяч мимо голкипера точно в ворота. Ответная игра состоится 4 апреля.

Начав матч со скамейки запасных, Билл вышел на поле на 89-й минуте, а уже на 92-й праздновал гол.

Отвечая на вопросы журналиста на послематчевом флеш-интервью Билл расплакался, когда заговорил про Украину.

"Я пережил трудные времена. Я уехал из-за войны… Это было очень тяжело. Мы покинули наш дом в поисках мечты, но жить в такой ситуации стало очень тяжело и нам пришлось покинуть Украину. Я попросил у Бога благословения и посвящаю этот гол своим украинским товарищам по команде. Не только моей команде, но и всему украинскому народу, который живет и проходит через войну", - сказал спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта, уже после начала войны, украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел феерический матч Лиги Европы против немецкого "Байера". Наш соотечественник перевернул игру, добыв для своей команды победу.

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