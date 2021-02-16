Ракицкий об "ужасе" в "Шахтере": хотелось плакать

Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий назвал тренировочные сборы во второй команде "Шахтера" самыми сложными в своей карьере.

По словам 31-летнего защитника, который выступал в "Шахтере-3" с 2006 по 2008 года, в один из таких сборов ему хотелось просто плакать .

"Самая сложная предсезонка в моей карьере была, наверное, в "Шахтере"-2 или "Шахтере"-3– мы полтора месяца подряд в Турции были. Ужас был. В конце уже не тренироваться, а плакать хотелось", – отметил экс-игрок сборной Украины в интервью клубной пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав дебютировал за первую команду "Шахтера" летом 2009 года. В оранжево-черной футболке провел 9 с половиной сезонов, сыграл 326 матчей и забил 14 голов. Вместе с клубом 7 раз выиграл чемпионат Украины в Премьер-лиге. Завоевал 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

В январе 2019-го подписал 3,5-летний контракт с питерским "Зенитом". За это время успел сыграть в 54 поединках, отметившись 4 забитыми мячами.

После того, как Ярослав перешел в команду "Газпрома", Андрей Шевченко исключил фамилию футболиста из состава сборной Украины.