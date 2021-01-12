Работник автомойки разбил Ferrari известного футболиста, пока тот был на тренировке

Известный итальянский голкипер Федерико Маркетти, который сейчас выступает за "Дженоа", столкнулся с неожиданными проблемами со своим Ferrari.

Как сообщает издание Football-Italia, футболист оставил автомобиль на мойке, а сам отправился на тренировку своей команды. Работник, который должен был доставить спорткар вратаря на базу "Дженоа" после того, как его помоют, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в припаркованные вдоль дороги машины.

Как видно на фотографиях Ferrari, опубликованных на странице Алекса Пьяче в Twitter, мойщик нанес серьезный ущерб автомобилю. Сам он не пострадал.

Работник мойки врезался в припаркованные машины на Ferrari Twitter Алекс Пьяче

Ferrari с открытым капотом Twitter Алекс Пьяче

Ferrari после аварии Twitter Алекс Пьяче

Работник мойки не справился с управлением Twitter Алекс Пьяче

Отметим, что следующий матч Маркетти и его клуб проведут в 1/8 финала Кубка Италии против "Ювентуса". В нынешнем сезоне Серии А он принял участие в двух матчах "Дженоа", один из них отыграв "на ноль". Ранее Федерико защищал цвета "Лацио", "Торино", а также провел 11 поединков в составе сборной Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый итальянский футболист лишился селезенки и попал в реанимацию после тяжелого ДТП.