Пьяный российский экс-футболист избил полицейских в Подмосковье

Известный российский экс-футболист Константин Ионов, который сейчас тренирует команду в Егорьевске, напал на полицейских в подмосковной Шатуре.

Как сообщает РЕН ТВ, пьяный Ионов вместе с другом был остановлен правоохранителями на улице Энергетиков. После непродолжительного общения с представителями власти, 37-летний Ионов два раза ударил в лицо старшего сержанта, после чего заехал в голову лейтенанту.

Бывший футболист был задержан. Медэкспертиза показала у полицейских ушибы мягких тканей.

Ионов с 1999 года сменил 17 клубов. В послужном списке бывшего нападающего числится "Уфа", нижнекамский "Нефтехимик", ростовский СКА и "Торпедо-ЗИЛ". Вошел в историю "Уфы", как автор первого гола команды.

В Российской Премье-лиге играл 2001 году, защищая цвета раменского "Сатурна".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Омске убили 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша, который ранее выступал на позиции полузащитника за команду "Иртыш".