ПСЖ с Месси и Мбаппе отметился уникальным антирекордом во Франции. Видео

Андрей Фоменко
Футбол
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ПСЖ с Месси и Мбаппе отметился уникальным антирекордом во Франции. Видео

Примечательным антирекордом отметились футболисты ПСЖ в матче чемпионата Франции против "Ниццы" 1 декабря. В игре 16-го тура на стадионе "Парк-де-Пренс" хозяева нанесли 22 (!) удара по воротам соперника, однако так и не смогли хотя бы раз поразить цель. Игра завершилась ничьей 0:0. Последний раз парижане так транжирили моменты более пяти лет назад. 20 марта 2016 года ПСЖ нанес 23 удара по воротам "Монако" и тоже не забил.

Об этом сообщил статистический ресурс OptaJean. На этот раз из 22 ударов всего пять пришлись в створ ворот.

Неприятная статистика ПСЖ.

В составе французского гранда весь матч отыграли звездные форварды аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе, а вот бразилец Неймар не вышел на поле из-за недавней жуткой травмы в игре с "Сент-Этьеном". Смотрите обзор матча ПСЖ – "Ницца".

Видео дня

Интересно, что перед началом встречи Месси и итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма продемонстрировали публике свои призы, полученные 29 ноября на церемонии вручения "Золотого мяча". Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вдохновиться на победу.

Месси и Доннарумма с призами.

Впрочем, ничья никак не отразилась на лидерстве ПСЖ в Лиге 1. Идущий вторым "Марсель" отстает на 12 очков, хотя и имеет игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "МанСити" Зинченко отреагировал на особенный матч в Англии.

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