ПСЖ с Месси и Мбаппе отметился уникальным антирекордом во Франции. Видео

Примечательным антирекордом отметились футболисты ПСЖ в матче чемпионата Франции против "Ниццы" 1 декабря. В игре 16-го тура на стадионе "Парк-де-Пренс" хозяева нанесли 22 (!) удара по воротам соперника, однако так и не смогли хотя бы раз поразить цель. Игра завершилась ничьей 0:0. Последний раз парижане так транжирили моменты более пяти лет назад. 20 марта 2016 года ПСЖ нанес 23 удара по воротам "Монако" и тоже не забил.

Об этом сообщил статистический ресурс OptaJean. На этот раз из 22 ударов всего пять пришлись в створ ворот.

В составе французского гранда весь матч отыграли звездные форварды аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе, а вот бразилец Неймар не вышел на поле из-за недавней жуткой травмы в игре с "Сент-Этьеном". Смотрите обзор матча ПСЖ – "Ницца".

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Интересно, что перед началом встречи Месси и итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма продемонстрировали публике свои призы, полученные 29 ноября на церемонии вручения "Золотого мяча". Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вдохновиться на победу.

Впрочем, ничья никак не отразилась на лидерстве ПСЖ в Лиге 1. Идущий вторым "Марсель" отстает на 12 очков, хотя и имеет игру в запасе.

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