Неймара в слезах унесли на носилках с матча ПСЖ. Появилось видео инцидента

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил тяжелую травму ноги в матче 15-го тура чемпионата Франции в Лиге 1. Инцидент произошел на 84-й минуте игры с "Сент-Этьеном".

Гваделупский защитник Иванн Масон совершил опасный подкат, после чего Неймар травмировал голеностоп. 29-летнему бразильцу долго оказывали помощь, а потом унесли в слезах на носилках

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A hat-trick of assists for Lionel Messi... but Paris lose Neymar to injury in comeback win at St-Étienne.#UCL #PSG #Messi pic.twitter.com/TROrjvaX0s — Sohail Mehdi🇵🇰 (@sohailmehdimeh1) November 28, 2021

Спустя некоторое время игрок поделился своими эмоциями в социальных сетях.

"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению. Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", – написал Неймар в Instagram.

Отметим, что поединок завершился со счетом 3:1. Лионель Месси отличился тремя результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая в 2014 году закрутила бурный роман с Неймаром, впечатлила своих фанатов. 34-летняя девушка, обладающая внушительным бюстом 8-го размера, у себя в Instagram показала, в каком наряда ходит загорать на пляж.