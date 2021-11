Неймара в слезах унесли на носилках с матча ПСЖ. Появилось видео инцидента

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил тяжелую травму ноги в матче 15-го тура чемпионата Франции в Лиге 1. Инцидент произошел на 84-й минуте игры с "Сент-Этьеном".

Гваделупский защитник Иванн Масон совершил опасный подкат, после чего Неймар травмировал голеностоп. 29-летнему бразильцу долго оказывали помощь, а потом унесли в слезах на носилках

A hat-trick of assists for Lionel Messi... but Paris lose Neymar to injury in comeback win at St-Étienne.#UCL #PSG #Messi pic.twitter.com/TROrjvaX0s