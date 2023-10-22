'Проблема во мне'. Луческу прокомментировал второе подряд поражение 'Динамо'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что в поединке с "Днепром-1" его не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять сопернику. Румынский специалист понимает, что начинать игру с двух ошибок это очень тяжело.

Мирча Михайлович считает, что виной тому молодость игроков и кадровые потери команды. "Динамо" надолго потеряло Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Отбывал дисквалификацию Караваев.

"Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые были лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем состав 5?6 молодых футболистов без опыта, им надо учиться", - цитирует главного тренера "бело-синих" "Динамо" от Шурика".

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Луческу не стал снимать с себя ответственность за результат.

"Проблема во мне: я не смог за такой короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Наши футболисты сегодня не показали тот уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что сегодня было допущено слишком много ошибок", - отметил наставник.

Луческу не смог не согласиться с журналистом, что киевские футболисты очень мало били по воротам.

"Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Потому и проиграли. У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: надо завершать атаки", - подытожил тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок "Динамо" – "Днепр-1" завершился со счетом 0:1.

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