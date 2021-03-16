"Призрак Марадоны" предотвратил гол в ворота своей бывшей команды. Видео

В главном дерби Аргентины между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" в рамках Кубка профессиональной лиги случился необъяснимый момент, который в стране уже успели назвать еще одним чудом легендарного Диего Марадоны.

На 89-й минуте поединка при счете 1:1 "Ривер" провел опасную атаку, которая закончилась подачей с фланга в штрафную площадь хозяев. Защитник не лучшим образом сыграл головой и направил мяч мимо голкипера в створ своих ворот. Игровой снаряд летел в сетку, но в последний момент резко изменил траекторию и не оказался за линией.

Вице-президент "Боки" Хуан Роман Рикельме был шокирован, когда увидел, что мяч невероятным образом прошел мимо ворот.

Как сообщает издание The Sun, пользователи Twitter заявили, что эту ситуацию можно объяснить только тем, что Марадона, который скончался в ноябре 2020 года, помог своей бывшей команде избежать поражения.

"Невидимая рука Диего Марадоны", "Единственное объяснение, которое может быть в этой ситуации, – призрак Марадоны выбил мяч из ворот".

Отметим, что Марадона защищал цвета "Хуниорс" сначала в 1981-1982 годах, а затем провел в команде еще несколько сезонов после 1995 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Дании между "Копенгагеном" и "Орхусом" первая команда ушла от поражения, забив гол после финального свистка.