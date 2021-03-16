"Призрак Марадоны" предотвратил гол в ворота своей бывшей команды. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,8 т.
Баннер с Диего Марадоной

В главном дерби Аргентины между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" в рамках Кубка профессиональной лиги случился необъяснимый момент, который в стране уже успели назвать еще одним чудом легендарного Диего Марадоны.

На 89-й минуте поединка при счете 1:1 "Ривер" провел опасную атаку, которая закончилась подачей с фланга в штрафную площадь хозяев. Защитник не лучшим образом сыграл головой и направил мяч мимо голкипера в створ своих ворот. Игровой снаряд летел в сетку, но в последний момент резко изменил траекторию и не оказался за линией.

Вице-президент "Боки" Хуан Роман Рикельме был шокирован, когда увидел, что мяч невероятным образом прошел мимо ворот.

Хуан Роман Рикельме в VIP-ложе

Как сообщает издание The Sun, пользователи Twitter заявили, что эту ситуацию можно объяснить только тем, что Марадона, который скончался в ноябре 2020 года, помог своей бывшей команде избежать поражения.

"Невидимая рука Диего Марадоны", "Единственное объяснение, которое может быть в этой ситуации, – призрак Марадоны выбил мяч из ворот".

"Призрак Марадоны" якобы выбил мяч из ворот

Отметим, что Марадона защищал цвета "Хуниорс" сначала в 1981-1982 годах, а затем провел в команде еще несколько сезонов после 1995 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче чемпионата Дании между "Копенгагеном" и "Орхусом" первая команда ушла от поражения, забив гол после финального свистка.

чемпионат АргентиныДиего Марадона