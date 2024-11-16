'Приезжайте на Донбасс и увидим, кто волк, а кто овца'. Украинские военные наехали на Виктора Вацко. Видео

Фанаты житомирского футбольного клуба "Полесье", которые воюют против России в составе ВСУ, возмутились шутками известного украинского комментатора Виктора Вацко. У себя на Youtube-канале журналист с сарказмом оценил игру с "Динамо", назвав матч охотой на стаю волков.

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"Украинское общество охотников и рыбаков должно оштрафовать киевское "Динамо". Серьезный штраф наложить. Почему штраф? Во-первых, пока еще не сезон. Во-вторых, в центре города охотиться запрещено", – иронически заявил он в своем шоу.

Военные не оценили такой прикол.

"Передаем огненное поздравление пану Вацку. Наша стая повсюду. Ваши бестолковые анекдоты, метафоры и тавтологии переходят границы чести, достоинства нашей команды. Хотите попасть на охоту стаи? Что ж, приезжайте в Донбасс и увидим кто волк, а кто овца", – высказались фанаты.", – заявили они, подчеркнув, что готовы защищать честь своей команды до конца.

Напомним, что "Динамо" со счетом 2:1 в матче с пенальти и удалением победило "Полесье" в 13-м туре чемпионата Украины в УПЛ. Перед встречей главный тренер житомирян Имад Ашур отмечал, что единство команды может стать решающим фактором в противостоянии.

Отметим, что слоган "Полесья": "Сила в стае". Не так давно футболист "Шахтера" отметился хамской выходкой, по отношению к житомирской команде, предположил, что с таким девизом надо играть в лесу.

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