Футболист 'Шахтера' отметился хамской выходкой на улице. Видео

Футболист молодежной команды "Шахтера" Дмитрий Стрильчук стал участником скандала. В соцсетях завирусилось видео, где 17-летний левый защитник, находясь на улице вместе с приятелем, нелицеприятно высказывается о своих соперниках.

Видео дня

Увидев на улице клубный автобус ФК "Полесья", Стрильчук стал по-хамски оценивать силу житомирских футболистов, высмеяв их слоган "Сила в стае". Стрильчук предположил, что с таким девизом, надо играть в лесу.

ФК "Полесье" возмутился таким поведением игрока "Шахтера".

"Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания о ФК "Полесья". Призываем руководство ФК Шахтер принять меры и придерживаться взаимного уважения. ФК Полесья осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве", – говорится в заявлении клуба.

"Шахтер" отреагировал на ситуацию, заявив, что принял все необходимые меры.

"Представители Академии ФК "Шахтер" провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК "Шахтер", – цитирует пресс-службу донецкой команды "Трибуна".

17-летний Стрильчук является воспитанником "Шахтера", с лета 2022-го по лето 2024-го он играл за молодежную команду "Баварии".

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