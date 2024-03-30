Президент украинского футбольного клуба-чемпиона обвиняется в государственной измене

Президенту футбольного клуба "Мир" из села Горностаевка Херсонской области Иван Доценко объявлено подозрение в государственной измене. 74-летний Доценко подозревается в совершении уголовного правонарушения согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины: пособничество государству-агрессору.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без такового.

Доценко был депутатом Новотроицкого поселкового совета от ОПЗЖ. Как сообщает в Facebook Херсонская областная ассоциация футбола, подозреваемый склонял жителей села Горностаевка к сотрудничеству с врагом и заставлял сотрудников своего предприятия "Агрофирма "Мир" участвовать в незаконном референдуме по "присоединению" Херсонщины к России, угрожая увольнением.

В тексте обвинения указываются следующие факты о деятельности Ивана Доценко:

- предоставление иностранному государству или организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, что совершено в условиях военного положения;

- регистрация агрофирмы "Мир" и уплата налогов в бюджет страны-агрессора с целью обеспечения поступления средств, которые могут быть использованы для вооруженных действий против Украины;

- организация транспортировки сельскохозяйственных товаров с оккупированной местности в морские порты РФ и временно оккупированной местности АР Крым с целью последующего экспорта в другие страны под видом экспортной продукции РФ;

- обеспечение ремонта и восстановления поврежденной военной техники вооруженных сил РФ, предоставление сельскохозяйственной техники на строительство и обустройство фортификационных сооружений вооруженных сил РФ;

- экспорт сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения экономической стабильности страны-агрессора;

- преступные действия, направленные на причинение вреда государственным и экономическим интересам Украины с целью поддержки государства-агрессора;

- участие в осуществлении подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда государственной и экономической безопасности Украины;

- снабжал военных РФ жильем, продуктами питания и продовольственно-бытовыми средствами для поддержания их боеспособности и оборонно-наступательных возможностей.

Для справки: ФК "Мир" был основан в 1994 году. в течение многих лет активно выступал в чемпионатах Украины и Херсонской области. Клуб был чемпионом Украины среди любительских команд и имел статус профессионального клуба в период с 2011 по 2019 год. На протяжении своей истории "Мир" пять раз становился чемпионом Херсонской области, был серебряным и бронзовым призером области, а также доходил до финала Кубка области. Клуб дважды выигрывал Открытый кубок Ассоциации футбола Крыма и был его призером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!