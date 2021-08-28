Появилось расписание "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" свой поход за трофеем Лиги чемпионов начнет в среду, 15 сентября, гостевым противостоянием с молдавский "Шерифом". Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Затем подопечные Де Дзерби проведут домашнюю встречу против "Интера". Игра пройдет 28 сентября на НСК "Олимпийский".

3-й тур 19 октября "горняки" также проведут в родных стенах "Олимпийского". Соперником "оранжево-черных" будет "Реал". С мадридцами, но уже на выезде, "Шахтер" сыграет и в 4-м туре 3 ноября.

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Матч 5-го тура против "Интера" в Милане начнется 24 ноября в 19:45. Завершит вице-чемпион Украины 7 декабря групповой этап встречей с "Шерифом".

Полное расписание "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Среда, 15 сентября

"Шериф" - "Шахтер" (19:45), "Интер" - "Реал"

Вторник, 28 сентября

"Шахтер" - "Интер" (19:45), "Реал" - "Шериф"

Вторник, 19 октября

"Шахтер" - "Реал", "Интер" - "Шериф"

Среда, 3 ноября

"Реал" - "Шахтер" (19:45), "Шериф" - "Интер"

Среда, 24 ноября

"Интер" - "Шахтер" (19:45), "Шериф" - "Реал"

Вторник, 7 декабря

"Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" пробился в групповой этап, в невероятном матче победив "Монако". Украинцы проигрывали 0:2, но смогли совершить фантастический камбэк.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для своего клуба.