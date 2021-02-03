Появилось последнее видео с Марадоной перед его смертью
Аргентинский телекаканал Cronica опубликовал последнее прижизненное видео с Диего Марадоной, сделанное за несколько дней до его смерти.
В кадре видно, как легендарный футболист, голова которого все еще забинтована после операции на мозге, нечетко произносит "У меня синяк, но все в порядке".
Бывшая звезда "Наполи" и "Барселоны" с трудом произнес слова, чтобы передать привет своему врачу.
"Вы знаете, я не люблю близкие отношения, но когда я с хорошими людьми, я выхожу из своей скорлупы", - отметил Марадона,
Дальше Диего продемонстрировал свое чувство юмора. Несмотря на очевидный дискомфорт, он отправил шутливое сообщение бывшему аргентинскому футболисту, имя которого совпадает с именем его скандального медика Леопольдо Луке .
Вместе со своей бывшей женой Вероникой Охедой, которая снимала видео, он сказал: "Поцелуй Луке, Леопольдо Хасинто Луке".
Также попала в кадр и его повар, Ромина Милагрос Родригес.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе.
Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.
Спустя месяц после трагедии аргентинская прокуратура выдвинула обвинения Луке по делу о смерти Марадоны.
,