Появилось последнее видео с Марадоной перед его смертью

Аргентинский телекаканал Cronica опубликовал последнее прижизненное видео с Диего Марадоной, сделанное за несколько дней до его смерти.

В кадре видно, как легендарный футболист, голова которого все еще забинтована после операции на мозге, нечетко произносит "У меня синяк, но все в порядке".

Бывшая звезда "Наполи" и "Барселоны" с трудом произнес слова, чтобы передать привет своему врачу.

"Вы знаете, я не люблю близкие отношения, но когда я с хорошими людьми, я выхожу из своей скорлупы", - отметил Марадона,

Дальше Диего продемонстрировал свое чувство юмора. Несмотря на очевидный дискомфорт, он отправил шутливое сообщение бывшему аргентинскому футболисту, имя которого совпадает с именем его скандального медика Леопольдо Луке .

Вместе со своей бывшей женой Вероникой Охедой, которая снимала видео, он сказал: "Поцелуй Луке, Леопольдо Хасинто Луке".

Также попала в кадр и его повар, Ромина Милагрос Родригес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе.

Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

Спустя месяц после трагедии аргентинская прокуратура выдвинула обвинения Луке по делу о смерти Марадоны.

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