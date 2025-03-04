Повторное испытание для Трубина, два финала в плей-офф и повторение легендарных матчей. Анонс первых игр 1/8 Лиги чемпионов

Классика Лиги чемпионов вернулась! Плей-офф элитного турнира стартует уже сегодня – и новый формат турнира подготовил нам интересности. Гарантированно вылетят несколько обладателей кубка, а некоторые путевки в следующий этап будут решаться на уровне одного города! OBOZ.UA подготовил для вас главные детали о каждой из восьми пар ЛЧ.

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"Бенфика" - "Барселона"

Встречей между собой в ЛЧ: 7 игр

Статистика очных встреч: 1 победа "Бенфики" - 3 ничьи - 3 победы "Барселоны"

Позиции во внутреннем чемпионате: 2 место Лиги Португалии и 1 место Ла Лиги

Ну не хочет футбольная удача довольствоваться лишь одним испано-португальским триллером. Жребий подбросил нам еще 2 матча "Бенфики" и "Барселоны"! Тренер орлов призвал своих футболистов учиться на ошибках, коуч каталонцев указывает на гибкость лиссабонцев (хотя те и проиграли 4:5 после камбэка). Вряд ли сейчас повторится та перестрелка из Этапа лиги, первый матч плей-офф клубам нужно провести спокойно и оставить козыри на ответную игру. Для украинцев встреча важна участием Трубина, хотя его выход на поле под вопросом: после португальской лиги и игр в ЛЧ, появились сомнения в стабильности голкипера. Будем надеяться, что в воротах будет играть наш представитель. Прогнозировать на этот матч просто нельзя – это будет еще 90 минут безумия.

"Реал" - "Атлетико"

Встречей между собой в ЛЧ: 6 игр

Статистика очных встреч: 4-1-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 3 место Ла Лиги и 2 место Ла Лиги

Тот самый финал будет сыгран еще раз. Мадридцы дважды встречались в ЛЧ в решающем матче, играли в полуфинале и пересекались в 1/4. Теперь пора дополнить перечень этапом плей-офф. В Ла Лиге в этом сезоне команды дважды сыграли 1:1, а в больших играх "Реал" смог выиграть только побитый "Манчестер Сити". В свою очередь, "Атлетико" на евроарене забирал у сливочных только 1 еврокубковый матч – и все равно не прошел дальше. В пользу команды Анчелотти говорит заряженность ключевых футболистов и перформанс Мбаппе; в пользу команды Симеоне говорит их выносливость и смелость в группе (выиграли и "ПСЖ", и "Байер"). Время летит очень быстро: мы помним мадридскую пару как игравшую только вчера, но с последней их встречи прошло уже 8 лет! Сегодня они встретятся снова.

"Фейеноорд" - "Интер"

Встречей между собой в ЛЧ: 2 игры

Статистика очных встреч: 1-1-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 4 место АПЛ и 1 место Ла Лиги

Последняя итальянская команда в Лиге чемпионов. Невозможно было представить, что Серия А уже на стадии плей-офф потеряет почти всех представителей! Но так вышло: "Милан", "Аталанта" и "Ювентус" синхронно вылетели в стыках. "Интеру" нужно приложить сверхусилия, чтобы продолжить играть в элите. "Фейеноорд" будет сопротивляться, в их матчах всегда много голов в обе стороны. Интересно как такой факт проявит себя в этой паре, ведь у миланцев была лучшая защита в группе: всего 1 пропущенный от "Байера" за 8 игр (при 11 голах). Матч особенный для ван Перси: он был участником очных полуфиналов двух клубов в составе нидерландцев 20 лет назад и хочет повторить триумф уже как коуч. Змеи едут в Роттердам в боевом настроении: спаслись против "Наполи" и сохранили первую строчку первенства. Теперь надо избегать ошибок и посоревноваться за первую победу в очной истории, ведь ЛЧ не прощает посредственного отношения.

"Брюгге" - "Астон Вилла"

Встречей между собой в ЛЧ: 1 игра

Статистика очных встреч: 1-0-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 2 место Лиги Жупиле и место АПЛ

Иронично, что среди 16 команд будет сразу 2 пары, которые повторят свой групповой матч. В этом противостоянии сложно определить фаворита, потому что во время этапа лиги было 1:0 в пользу текущих хозяев. "Астон Вилла" дороже, опытнее, но это ее дебютный сезон в новой ЛЧ. "Брюгге" удалось заскочить в последний вагон стыков и затем выбить из турнира сенсационную "Аталанту". Львы переигрывали клуб из Бельгии только раз на международной арене, только в 1982 году. В свою очередь фландрийцы прервали 14-тиматчевую безвыигрышную серию против англичан именно из "АВ". Игра на "Ян Брейдел" будет первой в плей-офф, но по факту – вторым таймом после прошедшей встречи. В четвертьфиналах будет андердог и любая команда из этой пары нужна ЛЧ в этом году.

"ПСВ" - "Арсенал"

Встречей между собой в ЛЧ: 8 игр

Статистика очных встреч: 1-4-3

Позиции во внутреннем чемпионате: 2-е место АПЛ и 2-е место в Эредивизе.

"Арсенал" подходит к матчу не в лучших кондициях: нет Сака, Хаверца, Мартинелли и Жезуса. Артета сказал, что на стадии плей-офф каждый соперник сильный, поэтому именно защита должна быть ключевым фактором для контратакующего футбола без ключевых нападающих. И это при том, что во всех пяти выигранных матчах Лиги чемпионов "ПСВ" забивал минимум трижды! А их беспроигрышная домашняя серия в еврокубках уже достигла 15 матчей. Эта пара начнет именно с Эйндоховена. На канониров оказывает давление огромная ответственность: это их последний турнир, где еще можно надеяться на трофей. А для украинцев это еще один матч, где может выйти наш соотечественник; на фоне травм лондонцев, к Зинченко возвращается игровое время.

"Бавария" - "Байер"

Встречей между собой в ЛЧ: первая встреча

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 и 2 места Бундеслиги

Еще одна пара представителей одной лиги, но здесь просто не будет никому. Клубы хорошо знакомы по всем турнирам Германии, в ЛЧ это их первая встреча. И, несмотря на лидерство "Баварии" в Бундеслиге, их очный матч несколько недель назад был отвратительным. Немецкий гранд припарковался у собственных ворот и вообще ничего не пытался сделать. "Байер" смог набить моментов на огромный разгром, но мяч упорно не шел в ворота. В этот раз действующий и (похоже) будущий чемпионы сойдутся в новом для себя турнире. Хорошая новость – в четвертьфинале ЛЧ будет немецкий клуб. Плохая – это может быть 2 матча медленного и осторожного футбола.

"ПСЖ" - "Ливерпуль"

Встречей между собой в ЛЧ: 2 игры

Статистика очных встреч: 1-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 1-е место Лиги 1 и 1-е место АПЛ

Еще одна пара уровня финала. Лидерство в домашних чемпионатах и солидный отрыв от преследователей позволяют им по полной сосредоточиться на матче Лиги чемпионов. Они пересекались в группе 6 лет назад и забрали по победе. Теперь все будет сложнее. "Ливерпуль" выиграл общую группу, но едва обыграл другого француза - "Лилль". "ПСЖ" поиздевался 10:0 в стыках над "Брестом", но теперь их ждет лучшая команда Европы. Клубы подходят к встрече в хорошем настроении и при полностью основных составах. Можно сказать, что победителя пары благословили на легкий путь в полуфинал, ведь в 1/4 будут ждать "АВ" или "Брюгге". Хотя в этой ЛЧ нет легких команд, даже андердоги готовят палки для колес. Сначала мерсисайдцам и парижанам нужно определить, кто же из них главнее. А для этого есть 2 суперматча.

"Боруссия" - "Лилль"

Встречей между собой в ЛЧ: 2 игры

Статистика очных встреч: 0-2-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 10 место Бундеслиги и 5 место Лиги 1

Это первый матч клубов в Лиге чемпионов, но очень особенный для Сера Гирасси: лидер атаки "Боруссии" начинал свою карьеру именно за "Лилль". И снова жребий дает дортмундцам соперника на не самых высоких позициях в собственном чемпионате. Когда шмелей возглавил Нико Ковач - это был еще один знак, ведь коуч раньше пересекался с догами и остановил их триумфальное французское шествие. Но не стоит списывать гостей: они залетели на 7-ю позицию в Этапе лиги, когда все там ждали "ПСЖ". В их копилке - победы над "Реалом", "Атлетико" и "Фейеноордом". Тренер Женезьо хорошо понимает, насколько опасен его экс-форвард, в противоположность выставит Дэвида, конкурирующего с Гирасси за звание лучшего бомбардира ЛЧ. Далеко не первая пара для просмотра во время плей-офф, но у четвертьфинала каждый из этих двух будет неудобным.