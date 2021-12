Повтор голевого рекорда Роналду и 38-я жертва Месси: факты дня в Лиге чемпионов

Среди матчей вторника, 7 декабря, в Лиге чемпионов зафиксировали сразу несколько примечательных достижений. Французский форвард нидерландского "Аякса" Себастьян Алле стал всего вторым футболистом в истории ЛЧ за 29 лет, который забивал в каждом из шести матчей группового этапа.

Как сообщает ресурс OptaJoe, 27-летний игрок повторил рекорд звездного португальца Криштиану Роналду, который также отличился во всех шести поединках основного этапа турнира в сезоне 2017/2018.

6 - Sébastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c