Повтор голевого рекорда Роналду и 38-я жертва Месси: факты дня в Лиге чемпионов

Среди матчей вторника, 7 декабря, в Лиге чемпионов зафиксировали сразу несколько примечательных достижений. Французский форвард нидерландского "Аякса" Себастьян Алле стал всего вторым футболистом в истории ЛЧ за 29 лет, который забивал в каждом из шести матчей группового этапа.

Как сообщает ресурс OptaJoe, 27-летний игрок повторил рекорд звездного португальца Криштиану Роналду, который также отличился во всех шести поединках основного этапа турнира в сезоне 2017/2018.

6 - Sébastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021

Причем, в прошлом сезоне Алле был одноклубником украинца Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму". Однако его вояж в Англию оказался непродолжительным, и француз вернулся в Амстердам.

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При этом "Аякс" и "Ливерпуль" пополнили когорту команд, которые побеждали во всех шести матчах групповой стадии. Таких с 1992 года набралось всего восемь ("Реал" дважды сотворил подобное).

Также 7 декабря повторили неприятное достижение 21 октября 2009 года, когда за один день арбитры показали сразу шесть красных карточек!

А неудачники из бельгийского "Брюгге" оказались первой командой в истории турнира, которые пропускали не менее четырех голов в четырех играх Лиги чемпионов подряд.

Причем, команда украинца Эдуарда Соболя стала для аргентинца Лионеля Месси из ПСЖ 38-й (!), которую он огорчал голом в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" пропустил гол от "Шерифа" на последней секунде.

Также тренер "Шахтера" объяснил неудачу в игре с "Шерифом": "Должны были побеждать 5-0".