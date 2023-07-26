Поступок Забарного в матче АПЛ заставил схватиться за голову английских футболистов. Видео

Украинский защитник английского клуба "Борнмут" Илья Забарный отметился потрясающим сейвом в товарищеском матче против "Саутгемптона". 20-летний футболист сборной Украины вышел на поле во втором тайме при счете 2:2.

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После провала в обороне игроки "Саутгемптона" убежали в контратак. Один из нападающий хозяев прострелил в центр вратарской, но наш соотечественник смог перехватить передачу, а затем уже лежа на газоне, ногой отбил второй удар.

От такого футболистам "Саутгемптона" пришлось схватиться за голову.

В концовке "Борнмут" смог забить третий мяч, вырвав победу. 29 июля подопечные Андони Ираолы проведут товарищеский матч против итальянской "Аталанты".

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