После матча УПЛ сотрудники ТЦК хотели вручить повестку арбитрам за плохую работу, – журналист

Известный украинский спортивный журналист Михаил Спиваковский сообщил о необычном случае в украинском футболе. Ведущий Youtube-канала "ТаТоТаке" рассказал, как в одном из последних туров в Премьер-лиге Украины (УПЛ) представители ТЦК и СП подошли к арбитрам и попросили их показать документы. При этом журналист умышленно отказался называть конкретные фамилии и не стал указывать место действия.

По словам Спиваковского, судьи в течении игры совершали "противоречивые" решения, которые вызывали возмущения у представителей команды - хозяйки. Когда игра завершилась, к рефери подошел представитель принимающей стороны и попросил не уходить, так как к ним "подойдут люди и поговорят с вами".

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Судьи приходят в раздевалку. В них выключена горячая вода, то есть помыться невозможно. И в раздевалке или возле нее с ними начинают общаться представители ТЦК из того города, где они играют.

"Разговор выглядит приблизительно так: "Пожалуйста, друзья, покажите свои документики, обязательно военные бумаги — что у вас есть". Хорошо, что некоторые из судей, в частности судей ВАР, преподаватель, то есть он не попадает под этот момент. Инспектор или делегат матча встал в их защиту, мол, что вы делаете?", – сказал Спиваковский.

Журнали с иронией отметил, что это очень "прикольная" и "креативная" мысль.

"Кто плохо отсудил – под Бахмут сразу. Довести судью до такого состояния, чтобы он после матча подошел и сказал: "Я там эту карточку наклеил, можно я в ТРО уйду?" Что происходит? Куда мы возвращаемся? Это даже не 90-е годы, это какие-то 30-е годы прошлого столетия". Наши парни и девушки бьются на передовой за европейские ценности, а мы тут создает островок "совка совкого", – подытожил ведущий "ТаТоТаке".

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