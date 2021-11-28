После хлопка судьи футболист упал на газон, корчясь от боли. Видео
Бразильский нападающий "Палмейрас" Дейверсон выдал потрясающую симуляцию в финале Кубка Либертадорес против "Фламенго". 30-летний футболист заслужил реальный "Оскар", когда упал, как подкошенный на газон, изображая несусветную боль и муки.
Причиной такого падения стало обычное похлопывание от арбитра.
Аргентинец Нестор Питана решил подбодрить игрока и хлопнул того по спине.
Дейверсон решил, что это до него дотронулся соперник, и недолго думая, завалился на поле.
Питана с улыбкой объяснил ситуацию форварду, не став его наказывать желтой карточкой.
Отметим, что Дейверсон на 95-й минуте забил победный гол . Встреча завершилась со счетом 2:1.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее курьезный эпизод случился в матче третьего дивизиона чемпионата Гватемалы по футболу.
Венесуэльский полузащитник "Батанекоса" Росбин Рамос в матче против "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3) решил симулировать попадания камня.