Футболист устроил на поле "симуляцию века". Видео

Курьезный эпизод случился в матче третьего дивизиона чемпионата Гватемалы по футболу.

Венесуэльский полузащитник "Батанекоса" Росбин Рамос в матче против "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3) решил симулировать попадания камня.

Выбрав момент когда судья отвернется, Рамос взял брошенный с трибуны снаряд, несильно ударил им себе в голову и начал кататься по газону, изображая нечеловеческие муки.

Рамос хотел, чтобы судья увел команды с поля, присудив сопернику техническое поражение, но не рассчитал, что этот момент попадет на видео. После того, как ролик стал вирусным в сети, в комментариях юзеры назвали момент "симуляцией века".

Инцидентом также заинтересовался футбольный дисциплинарный комитет Гватемалы, выписав несостоявшемуся актеру дисквалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее венгерские футболисты устроили самую нелепую симуляцию года. На 85-й минуте, ведя в счете 1:0, сразу три игрока "Дьера" упали на поле в своей штрафной площади и заставили рефери прервать матч.