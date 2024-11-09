'Пошел нах** УЕФА'. Фанаты 'Баварии' из-за 'Шахтера' устроили бунт на трибунах. Фото

Фанаты мюнхенской "Баварии" развернули баннер против высокой стоимостью билетов на выездной матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится 10 декабря на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. Эпизод случился 9 ноября на игре чемпионата Германии против "Санкт-Паули".

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В текст на плакате немецкие любители футбола возмутились тем, что пропуска для болельщиков на стоячие места в игре "Шахтер" – "Бавария" обошлись им в 52 евро за место, в то время как фанатам других клубов, таких как "Аталанта" и "Янг Бойз", цены на матчи против украинского клуба были значительно ниже — от 23 до 31 евро.

"Статья 45: Цена не должна превышать минимальную цену, уплаченную домашними фанатами в секторе соответствующего стадиона. 4 матча = 95 евро. Только разумная цена для фанов гостевой команды. Почему мы должны платить 52 евро? Пошел на х**, УЕФА" – говорится в тексте.

Несколько дней назад сайт ультрас Sudkurve Munchen призвал болельщиков "Баварии" бойкотировать игру, так как даже минимальная стоимость сидячих мест составляет 105 евро, что они считают необоснованно высокой.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября "Шахтер" со счетом 2:1 победил швейцарский "Янг Бойз" в 4-м туре Лиги чемпионов. В игре 3-го тура с лондонским "Арсеналом" вратарь дончан Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

Свою следующую встречу в Лиге чемпионов подопечные Марино Пушича проведут 27 ноября против нидерландского ПСВ.

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