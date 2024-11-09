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"Пошел нах** УЕФА". Фанаты "Баварии" из-за "Шахтера" устроили бунт на трибунах. Фото

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
3,1 т.
'Пошел нах** УЕФА'. Фанаты 'Баварии' из-за 'Шахтера' устроили бунт на трибунах. Фото

Фанаты мюнхенской "Баварии" развернули баннер против высокой стоимостью билетов на выездной матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится 10 декабря на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене. Эпизод случился 9 ноября на игре чемпионата Германии против "Санкт-Паули".

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В текст на плакате немецкие любители футбола возмутились тем, что пропуска для болельщиков на стоячие места в игре "Шахтер" – "Бавария" обошлись им в 52 евро за место, в то время как фанатам других клубов, таких как "Аталанта" и "Янг Бойз", цены на матчи против украинского клуба были значительно ниже — от 23 до 31 евро.

"Статья 45: Цена не должна превышать минимальную цену, уплаченную домашними фанатами в секторе соответствующего стадиона. 4 матча = 95 евро. Только разумная цена для фанов гостевой команды. Почему мы должны платить 52 евро? Пошел на х**, УЕФА" – говорится в тексте.

"Пошел нах** УЕФА". Фанаты "Баварии" из-за "Шахтера" устроили бунт на трибунах. Фото

Несколько дней назад сайт ультрас Sudkurve Munchen призвал болельщиков "Баварии" бойкотировать игру, так как даже минимальная стоимость сидячих мест составляет 105 евро, что они считают необоснованно высокой.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября "Шахтер" со счетом 2:1 победил швейцарский "Янг Бойз" в 4-м туре Лиги чемпионов. В игре 3-го тура с лондонским "Арсеналом" вратарь дончан Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

"Пошел нах** УЕФА". Фанаты "Баварии" из-за "Шахтера" устроили бунт на трибунах. Фото

Свою следующую встречу в Лиге чемпионов подопечные Марино Пушича проведут 27 ноября против нидерландского ПСВ.

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