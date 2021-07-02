Полицейские и военные записали видео в поддержку сборной Украины на Евро-2020

Украинские полицейские и военные записали видео в поддержку сборной Украины по футболу после победы над Швецией на Евро-2020. Они пожелали команде Андрея Шевченко пройти в полуфинал чемпионата.

В частности, полиция Николаевщины опубликовала на YouTube видеоклип ансамбля "Южный Патруль". Правоохранители посвятили украинской сборной собственную песню "Украина, победим!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Клип снят на Центральном городском стадионе Николаева.

"Ми футбольна є країна – непоборна Україна!" – поют полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник Сергей Шайхет заявил, что вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение.

Видео дня

В свою очередь, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в Facebook поздравление футболистам от защитников в зоне ООС на Донбассе. Они верят в победу Украины над Англией 3 июля.

"Препятствий для тех, кто верит, в жизни нет. Никогда не сдавайтесь и в себе не сомневайтесь. Чтобы ваша игра вам мировую славу принесла. Защищайте Украину на футбольных полях, так как мы – в донбасских степях", – сказали воины, пасуя друг другу мяч.

Также бойцы оперативного резерва 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поддержали сборную и пожелали ей победы в матче с Англией.

"Мы тут тренируемся, чтобы быть готовыми защитить Украину. Верим, что вы там сегодня сделаете все, чтобы защитить ее честь", – сказано в ролике.

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