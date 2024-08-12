'Полесье' и 'Карпаты' создают сенсации, а чемпионат полнится разгромами: обзор матчей 2-го тура УПЛ

Второй тур Украинской Премьер-лиги, растянувшийся на 4 дня, стал богатым сенсационными победами. Оступились два из трех медалистов того сезона, а отдельные команды продлили провальные серии еще с прошлого года. А еще это первый тур, который сыграли без отмен и перенесений, имеем почти полную картину готовности команд к старту турнира. OBOZ.UA кратко рассказывает о каждом матче этого уик-энда.

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"Левый Берег" 0:3 "Ворскла"

Полтавчане вовсю взялись играть свой провал первого тура - пострадали дебютанты Премьер-лиги. "Левый Берег" до сих пор не может показать уверенную игру, адаптация к элите затягивается. Первый тайм был сильным, там зажигал Синица, но уже в начале второго голкипер Механив уронил мяч из рук, чем воспользовался нападающий бело-зеленых Челядин. Этот момент надломил веру киевлян в себя. Разгром "Ворскла" завершила голом Ковталюка и красивым сочетанием имени Крупского - концентрацию хозяевам еще улучшать и улучшать.

"Левый Берег" - "Ворскла" (0:0; 0:3)

Голы: Челядин, 50; Ковталюк, 68; Мякушко, 90+3

"Верес" 1:2 "Динамо"

Матч, запомнившийся не доминацией бело-синих, а собственно действиями победителей. Красивый гол положил Шапаренко, глупую ошибку допустил Нещерет, который потом спас выигрыш для своей команды. Понятно, что "Динамо" вышло вторым составом (основу берегут на "Рейнджерс"), однако "Верес" остановился в шаге от ничьей, на которую вообще не наиграл. Проблема в том, что на ту же ЛЧ Шовковский не имеет усиления – резерв показал, что не может реализовать даже созданные из ничего моменты. Ровенчане прерывают свою 5-ти матчевую беспроигрышную серию в УПЛ.

"Верес" - "Динамо" (0:2; 1:0)

Голы: Шарай, 63 – Шапаренко, 16; Буяльский, 44

"Черноморец" 0:1 "Заря"

Домашний матч одесситы с треском провалили. Это можно понять: команду разобрали по пустякам. Впервые у них летом забрали 20 футболистов, Бабичу нужно комплектоваться по полной. Ливень в Одессе помог испортить игру привозами, голкипер "Черноморца" под давлением ошибался больше. Ограничилось все голом "Зари" во втором тайме, Герреро красиво отозвался на подачу Антюха. Теперь после минимальной победы луганцев ждем комментарий комитета судей по Джордану, который наступил на ногу Хобленко - пенальти там не назначили.

"Черноморец" 0:1 "Заря" (0:0; 0:1)

Гол: Герреро, 50

"Колос" 0:0 "Ингулец"

Ну очень нравится "Колосу" проводить матчи всухую - в прошлом сезоне их собралось более десятка, а в этом туре уже первая для нового розыгрыша. Матч получился посредственным, обе команды гиперболизировали стиль "Динамо" и транжирили моменты. Один удар в створ за 90 минут, борьбы даже не было - желтую карточку показали только Бурди. "Ингулец" берет первые очки, хотя на самом деле не заработал даже на ничью. Результат, устраивающий обе команды и одновременно портящий их планы.

"Колос" - "Ингулец" 0:0 (0:0; 0:0)

"Оболонь" 0:4 "Рух"

Свой первый матч на прошлой неделе провел "Рух". И провел его гениально: не оставил и камня от "Оболони" на ее же арене. Вкуснее всего львовяне оставили на конец тайма, когда на ошибках защитников киевлян довели 0:2 до убедительных 0:4. Но такого счета не произошло бы, если бы не голкипер гостей Ледвий: когда защитники позволяли пивоварам удары с любой удобной позиции, он трижды спас свою команду и сохранил сухой счет. Откровенно слабый матч с обеих сторон по защите собственных владений, где команда Пономарева оказалась ловчее.

"Оболонь" - "Рух" 0:4 (0:1; 0:3)

Голы: Притула, 19; Краснопор, 67; Квасница, 87; Клайвер, 90

"Карпаты" 3:0 "Кривбасс"

Первая победа новых "Карпат" в УПЛ произошла над бронзовым призером в прошлом сезоне. "Кривбасс" продемонстрировал, что ему не хватает глубины состава и будет очень тяжело играть на два направления, хотя в первом тайме криворожцы выглядели довольно прилично. Зеленые перехватили инициативу двумя голами и зажали соперника у его ворот. Два разгрома от команд из Львова заново разогнали спор, какой из них сильнее. А еще произошел первый тренерский скандал: Вернидуб не пожал руку Лупашке после матча. По крайней мере, это не попало в кадр, а значит, коуча красных ждет штраф.

"Карпаты" - "Кривбасс" (2:0; 1:0)

Голы: Шах, 39; Полегенько, 42; Чачуа, 80

"Шахтер" 0:1 "Полесье"

Первый топ-матч УПЛ стал главной сенсацией воскресенья: "Полесье" в гостях разобралось с чемпионом Украины. Для этого им хватило одного гола Чоботенко по передаче Назаренко. Интересно, что житомиряне обыграли "Шахтер" на сильной самоотдаче, такой игры мы не увидели от них в еврокубках. Хозяева поля показали общую с динамовцами проблему: тоже не реализовали значительное количество моментов, где было доступно совсем другое развитие атаки, несколько таких действий на Судакову. Настроения "Полесья" хватило, чтобы удержать давление горняков во втором тайме и забрать первую победу сезона. Интересно, что за 3 матча в УПЛ "Шахтер" ни разу не обыграл эту команду.

"Шахтер" - "Полесье" (0:1; 0:0)

Гол: Чоботенко, 35

"ЛНЗ" 0:2 "Александрия"

Закрывали четырехдневный тур в понедельник матчем середняков лиги. И даже жаль, что такой интенсивный и насыщенный поединок поставили на рабочий день – команды подарили интересное противостояние, где было много работы и в нападении, и в защите. Два равных тайма, где в первом "ЛНЗ" попытался доминировать, но во втором "Александрия" дважды воспользовалась хаосом обороны черкасчан и была точнее в ударах.

"ЛНЗ" - "Александрия" (0:0; 0:2)

Голы: Ковалец, 58; Безерра, 73